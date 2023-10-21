В США дали неутешительный прогноз Украине на 2024 год

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War on the Rocks: следующий год будет крайне тяжёлым для Киева

Военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте портала War on the Rocks выразили мнение, что 2024 год будет сложным для Украины.

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© globallookpress.com

По словам Кофмана, усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды.

Кроме того, Эванс также отметил смену приоритетов во внешней политике Белого дома. Она приведёт к снижению поддержки Украины, считает он.

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Эванс добавил, что США переключили внимание на поддержку Израиля и требование республиканской партии сосредоточиться на противостоянии с КНР.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что согласованные конгрессом США средства для Украины заканчиваются.