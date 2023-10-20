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Новым командующим ВКС стал генерал Афзалов

Генерал-полковник Виктор Афзалов стал новым командующим Воздушно-космическими силами России, до этого пост занимал генерал армии Сергей Суровикин. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Генерал Афазалов стал командующим ВКС
© РИА Новости

По словам собеседника агентства, до назначения Афзалов был временно исполняющим обязанности на должности командующего ВКС.

Ранее этот пост занимал Суровикин, но в августе он подал в отставку.

Афзалов родился 9 июня 1968 года. В 1989 году окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО в Санкт-Петербурге. Позже, в 2000 году, также окончил Военный университет ПВО в Смоленске и в 2010 году — Академию Генштаба ВС РФ в Москве.

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