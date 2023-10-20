Генерал Афазалов стал командующим ВКС

Новым командующим ВКС стал генерал Афзалов
Генерал-полковник Виктор Афзалов стал новым командующим Воздушно-космическими силами России, до этого пост занимал генерал армии Сергей Суровикин. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, до назначения Афзалов был временно исполняющим обязанности на должности командующего ВКС.
Ранее этот пост занимал Суровикин, но в августе он подал в отставку.
Афзалов родился 9 июня 1968 года. В 1989 году окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО в Санкт-Петербурге. Позже, в 2000 году, также окончил Военный университет ПВО в Смоленске и в 2010 году — Академию Генштаба ВС РФ в Москве.
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