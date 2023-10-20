Генерал Афазалов стал командующим ВКС

Генерал-полковник Виктор Афзалов стал новым командующим Воздушно-космическими силами России, до этого пост занимал генерал армии Сергей Суровикин. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, до назначения Афзалов был временно исполняющим обязанности на должности командующего ВКС.

Ранее этот пост занимал Суровикин, но в августе он подал в отставку.