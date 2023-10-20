ХАМАС освободило двух американок «в отместку» Байдену

В ответ на усилия Катара «Бригады Аль-Кассама» освободили двух американских граждан (мать и ее дочь) по гуманитарным соображениям и для того, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления Байдена и его фашистской администрации являются ложными и безосновательными, — подчеркнуло ХАМАС.