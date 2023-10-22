Над Херсонской областью сбиты три летевшие в Крым ракеты

Сальдо: над Херсонской областью сбили три летевшие на Крым ракеты ВСУ
Над Геническим муниципальным округом Херсонской области сбили три ракеты, летевшие на Крым.
Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Над Геническим муниципальным округом Херсонской области с 16:45 до 17:30 сбиты три вражеские ракеты, летевшие на Крым», — написал он в Telegram.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что в районе Севастопольской бухты военные используют табельные средства маскировки.