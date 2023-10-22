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Сальдо: над Херсонской областью сбили три летевшие на Крым ракеты ВСУ

Над Геническим муниципальным округом Херсонской области сбили три ракеты, летевшие на Крым.

Над Херсонской областью сбиты три летевшие в Крым ракеты
© РИА Новости

Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Над Геническим муниципальным округом Херсонской области с 16:45 до 17:30 сбиты три вражеские ракеты, летевшие на Крым», — написал он в Telegram.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что в районе Севастопольской бухты военные используют табельные средства маскировки.