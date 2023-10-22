ВС России пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

В Херсонской области военнослужащие ВС РФ пресекли попытку украинских националистов форсировать Днепр. Об этом в воскресенье 22 октября сообщили в Министерстве обороны России .

Также в Херсонской области противник понес потери в живой силе, в частности было нанесено поражение переправочным средствам 123-й бригады территориальной обороны. По итогам операции и огневого поражения было уничтожено около 60 украинских боевиков, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и орудие Д-20.