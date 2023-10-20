Посол Израиля в РФ оценил вероятность наземной операции в секторе Газа

"Было объявлено состояние войны, во время, когда есть состояние войны, предвидятся разного типа операции: воздушные, морские, наземные. Вот одна из них, наземная операция, она не исключается, <…> я уверен в том, что [вероятность наземной операции] в конце концов больше 50%", - сказал он.