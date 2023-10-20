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Армия Израиля заявила о нанесении ударов по целям «Хезболлы» в Ливане

Израильские войска наносят удары по целям движения «Хезболла» на территории Ливана, сообщает Армия обороны Израиля.

Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболла"
© globallookpress.com

Отмечается, что израильские военные поразили пост «Хезболлы», на котором располагалась террористическая ячейка.

До этого армия Израиля перехватила запущенный с ливанской территории объект.

Ранее израильская армия сообщила, что по кибуцу Манара на границе с Ливаном выпущена противотанковая ракета.

Также стало известно, что группа из семи журналистов попала под обстрел Израиля на юге Ливана.

Один из них скончался.