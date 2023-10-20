Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболла"

Израильские войска наносят удары по целям движения «Хезболла» на территории Ливана, сообщает Армия обороны Израиля.

Отмечается, что израильские военные поразили пост «Хезболлы», на котором располагалась террористическая ячейка.

До этого армия Израиля перехватила запущенный с ливанской территории объект.

Ранее израильская армия сообщила, что по кибуцу Манара на границе с Ливаном выпущена противотанковая ракета.

Также стало известно, что группа из семи журналистов попала под обстрел Израиля на юге Ливана.