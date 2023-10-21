Al Mayadeen: БПЛА иракских шиитов ударили по американской военной базе в Эрбиле

Военная база США в Иракском Курдистане подверглась атаке двух дронов. По данным телеканала Al Mayadeen, ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака".

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Американская база расположена на военном аэродроме Харир в окрестностях административного центра Эрбиль. До этого представитель командования США в Ираке заявил о нападении беспилотников в ночь с 19 на 20 октября на американскую базу в районе международного аэропорта Багдада. Он уточнил, что иракским средствам ПВО удалось сбить один из БПЛА, другой упал за территорией базы.