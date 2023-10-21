В Кривом Роге снова произошел взрыв

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины снова произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул в Telegram-канале.

О взрывах в городе сообщалось днем 20 сентября. Глава Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о повторных взрывах в районе Кривого Рога.