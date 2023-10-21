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В Кривом Роге снова произошел взрыв

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины снова произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул в Telegram-канале.

В Кривом Роге снова произошел взрыв
© РИА Новости

О взрывах в городе сообщалось днем 20 сентября. Глава Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о повторных взрывах в районе Кривого Рога.

Ранее стало известно о взрывах на принадлежащей Киеву территории Херсонской области. Глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил, что в результате оказались повреждены административные здания в Херсоне и Бериславе.

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