Израиль развернул подводный флот в Средиземном море

Израиль развернул флот подлодок в Средиземном море для сдерживания Ирана и «Хезболлы». Об этом сообщило израильское издание Bohl.

«В рамках усилий по сдерживанию Ирана и «Хезболлы» в Средиземном море дислоцируются не только американские авианосцы — с первого дня войны в Средиземном море была развернута 7-я флотилия подводных лодок», — указало издание.

Оно также отмечает, что у исламистской группировки есть беспилотные подводные средства, которые способны нанести урон морским коммуникациям Тель-Авива.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пораженных целях, принадлежащих «Хезболле», вдоль границы с Ливаном. Как отмечалось, это было сделано в ответ на нападения со стрельбой в среду. Пораженные цели включают наблюдательный пункт, обращенный к морю, с которого по Рош-Ханикре были выпущены противотанковые ракеты.

До этого ЦАХАЛ проинформировал о том, что начал авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Ливанское движение «Хезболла» объявило среду, 18 октября, «днем гнева» против Израиля. Этому предшествовала атака на госпиталь в секторе Газа.

По окончании «дня гнева» последовали атаки израильской армии.