Япония впервые в мире провела испытания рельсотрона

Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) Министерства обороны Японии заявило о проведении впервые в мире испытаний рельсотрона, осуществлявшего стрельбу с корабля. Об этом пишет Naval News.

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«Чтобы защитить суда от воздушных и надводных угроз с помощью высокоскоростных пуль, ATLA активно способствует скорейшему внедрению технологии рельсотрона», — говорится в заявлении агентства в соцсети X (ранее Twitter).

На кадрах, опубликованных ATLA, электромагнитный рельсотрон производит «неопределенное количество» выстрелов в океан.

Представитель министерства обороны Японии уточнил изданию, что морские огневые испытания проводились с корабля JMSDF.

«Мы смогли подтвердить совместимость с судном, на котором был установлен рельсотрон, и получить необходимые данные. Мы считаем, что достигли желаемых результатов», - подчеркнул он.

В оборонное ведомство Японии начало разрабатывать рельсотроны в 2016 году. На это в период с 2016 по 2022 год был выделен 1 млрд иен (около $6 млн). А в 2022 году разработчики рельсовых пушек получили 6,5 млрд иен.

По имеющейся информации, рельсотрон способен стрелять 40-миллиметровыми стальными снарядами весом 320 граммов. Начальная скорость снаряда составляет 2230 метров в секунду, или 7962 километра в час.

В конце августа 2023 года ВМС Японии впервые провели учения у берегов Курильских островов вместе с силами США и Канады. Японские СМИ назвали целью учений Noble CHINOOK «продемонстрировать России единство Токио с союзниками перед лицом потенциальной угрозы».