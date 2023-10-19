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Глава МИД Украины Кулеба: США будут регулярно поставлять Украине ATACMS

Поставки Украине партии дальнобойных ракет ATACMS стали результатом договоренностей лидера республики Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает ТАСС. По его словам, Киев ждет постоянных поступлений данных вооружений и в большом количестве.

В Киеве рассказали об обещаниях США по ракетам ATACMS
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Как отметил Кулеба, украинские власти не беспокоит информация о том, что США передали Киеву ракеты, произведенные в 1996 году. Он добавил, что это обстоятельство не скажется на их эффективности.

«Есть такое выражение: если бы вы знали, из чего делают колбасу, вы бы ее не ели. Тут не про год, нам главное, чтобы стреляло», — пояснил Кулеба.

Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на изменение подхода Вашингтона к дальности поставляемых ATACMS — переданные Украине ракеты имеют дальность полета 165 км вместо 300 км.

«Мы уже имеем в своем распоряжении все виды оружия, которое мы хотели. Теперь речь будет идти о расширении количества, дальности, модификации», — заключил Кулеба.

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