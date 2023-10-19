Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях Украины

Воздушная тревога утром 19 октября объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. В 08:19 мск тревога была объявлена в Харьковской области, через 13 минут сирены стали слышны и в Днепропетровской области. Также воздушная тревога была объявлена в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области. Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение. С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.