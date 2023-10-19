Серия взрывов произошла в Кривом Роге
Украинские СМИ распространили информацию о нескольких взрывах на территории Кривого Рога Днепропетровской области.
Помимо этого, отмечает местное издание «Обозреватель», в самом регионе, а также в Николаевской области действует воздушная тревога.
Ранее "Свободная Пресса" писала о том, что звуки взрывов слышны в украинском городе Николаев.
Также сообщалось, что Украина уже потеряла в ходе боев две своих армии и в настоящее время теряет третью. Так высказался бывший американский дипломат Час Фриман.