Серия взрывов произошла в Кривом Роге

Украинские СМИ распространили информацию о нескольких взрывах на территории Кривого Рога Днепропетровской области.

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Помимо этого, отмечает местное издание «Обозреватель», в самом регионе, а также в Николаевской области действует воздушная тревога.

Ранее "Свободная Пресса" писала о том, что звуки взрывов слышны в украинском городе Николаев.