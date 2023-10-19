$97.37+0.03102.91+0.15

НАТО может пересмотреть свои расчеты в зоне СВО на Украине

Из-за приближающейся зимы НАТО может пересмотреть свои расчеты в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет издание Al Khaleej.

НАТО может пересмотреть свои расчеты в зоне СВО на Украине
© globallookpress.com

По информации портала, у Киева осталось от шести до восьми недель для достижения целей контрнаступления. После этого погода в зоне СВО начнет ухудшаться, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут противостоять ВС РФ.

"Это вынуждает НАТО пересмотреть свои расчеты, например, согласиться вступить в переговоры с Россией", - говорится в публикации.

До этого французский генерал Бруно Клермон заявлял, что окончание украинского конфликта на данном этапе означало бы победу России.

Столтенберг заявил о близости Украины к вступлению в НАТО

По его мнению, если бы боевые действия закончились завтра, то можно было бы считать, что русские просто победили.

Клермон подчеркнул, что в июне при начале контрнаступления украинские власти говорили о возвращении Крыма и Донбасса, но украинской армии не удалось добиться желаемых результатов и заявленных целей.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости