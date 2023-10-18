В МИД РФ обвинили Украину в разработке компонентов биологического оружия

Украина при поддержке Пентагона вела в непосредственной близости от территории России разработку компонентов биологического оружия. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов .

"Требуют самого пристального внимания вскрывшиеся факты реализации военно-биологической программы на Украине при поддержке Пентагона и аффилированных с ним структур, включая частные компании. Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов позволяет сделать вывод, что в непосредственной близости от территории России велась разработка компонентов биологического оружия", - сказал он.

Воронцов также подчеркнул, что все российские "аргументированные вопросы к США и Украине" не получили должного ответа и "остаются открытыми".

В середине апреля парламентская комиссия РФ представила итоговый доклад о расследовании работы биолабораторий США на Украине. Согласно этому документу, военно-биологическая программа Пентагона за последние годы приобрела масштабный характер и реализуется под прикрытием антитеррористических проектов и деятельности, разрешенной Конвенцией о запрещении биологического оружия. Комиссия в своем докладе также указала, что в работе всех подконтрольных США лабораторий принимают участие специалисты Пентагона. При этом их деятельность носит закрытый характер, а государственные органы стран, где такие лаборатории расположены, допускаются к исследованиям лишь второстепенного характера.