Две авиабазы США в Иракском Курдистане подверглись ударам

Военные авиабазы Айн аль-Асад и Харир в Иракском Курдистане, где дислоцируются военные США, подверглись ударам. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на источники в иракском исламском сопротивлении.

© Газета.Ru

По их словам, иракское исламское сопротивление предприняло несколько операций против американских войск в Ираке.

Источники также заявили, что против военных США них будет проведено «больше операций».

До этого агентство Shafaq со ссылкой на источник сообщило, что днем 19 октября авиабаза Харир в провинции Эрбиль на севере Ирака подверглась бомбардировке с помощью беспилотника.

Ответственность за атаку взяла на себя вооруженная группировка под названием «Ташкиль аль-Варитин – оперативный центр по поддержке «Потопа Аль-Аксы».