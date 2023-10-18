Названы города России, до которых могут долететь ракеты ATACMS

Применение американских ракет ATACMS Украиной, предположу, ставит под угрозу все приграничные регионы России: Крым перекрывается полностью, Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск, Белгород, Брянск, Орел, не говоря уже о ДНР и ЛНР. Нужно выявлять места складирования и уничтожать ATACMS, а также вычислять установки РСЗО HIMARS, так как только из HIMARS ВСУ могут запускать ATACMS, на советские самолеты их не установить, это ракеты «земля-земля», — считает Липовой.