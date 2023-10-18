Ракета рейха для Союза: как запускали советский вариант «Фау-2»

В 1945 году союзники по Антигитлеровской коалиции настойчиво искали ракетное вооружение и технологии на территории Германии. Больше всего повезло американцам. В их зоне оккупации находились практически все значимые нацистские производства по данной тематике. Глава ракетной программы рейха Вернер фон Браун сдался американцам и стал отцом космической и лунной программы США. В свою очередь в поверженный рейх из СССР выехал для исследования немецкой ракетной программы конструктор Сергей Королев. Благодаря этому Союз получил в свое распоряжение одну из самых секретных разработок нацистской Германии — ракеты «Фау».

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Как СССР и США делили сборочный завод

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У нацистов было два объекта, которые отвечали за производство «орудия возмездия», как в рейхе называли ракеты «Фау-1» и «Фау-2». Испытательный полигон в Пенемюнде был в зоне советской оккупации. Уже 8 июня 1945 года народный комиссар авиационной промышленности Алексей Шахурин в своей записке секретарю ЦК Георгию Маленкову, который курировал работы по ракетному направлению, доложил результаты обследования германского научно-исследовательского института ракетного вооружения в Пенемюнде.

Размах работ впечатлил советского руководителя. Он замечал, что их «можно оценить по 11 гигантским стендам высотою до 30 метров, которые легко вмещали для различного характера испытаний (в том числе и при действующих двигателях) такие крупные снаряды, как „Фау-2“ в натуральную величину».

Проблема заключалась в том, что Пенемюнде был частично уничтожен в результате налётов союзной авиации. На полигоне отсутствовала важная документация по отдельным узлам ракета, технологии её сборки и производства отдельных частей.

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Во время союзного наступления на территории рейха в руки американцев попал завод рядом с Нордхаузеном. Это было знаменитое «Миттельверке» — основное предприятие сборки и производства ракет «Фау-2» мощностью 20 единиц в сутки. Американцы немедленно начали вывозить оттуда всю документацию, оборудование и, что самое главное, учёных и инженеров. Фактически в руки США перешла целая отрасль нацистского рейха, причем самая перспективная.

СССР это также понимал, поэтому настаивал на том, чтобы Нордхаузен перешёл в его зону оккупации. В Вашингтоне согласились взамен на то, что Москва поделится Западным Берлином. Как бы ни хотели в СССР идти на столь неравноценный обмен, доступ к ракетной технологии посчитали более важным.

Но к тому моменту, когда на завод выехали Сергей Королев и его команда, американцы вывезли с него все и всех. Остались только те германские специалисты, которых в Вашингтоне подсчитали второразрядными. Советским ученым пришлось искать необходимые чертежи и документы для производства «Фау-2» в Вене, Праге и в других местах, где частично располагались научные центры нацистов, занимавшихся ракетной техникой. Американцы не рассчитали, что наука в СССР достигла довольно приличного уровня, а разведка способна достать нужные секреты.

Ракета в советских руках

В августе 1945 года в СССР была создана специальная межведомственная комиссия, которой было поручено собрать все по ракетной тематике. Причина ее создания была простой: американцы сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В Москве поняли, что если Штаты скрестят ракетное оружие и ядерные заряды, спокойной жизни Союзу не видать.

Примерно в это же время спецслужбам США удалось оценить перспективные планы превентивного нападения на СССР. По одной из оценок ЦРУ, сделанных в 1946 году, если Москва «проспит» первый ядерный удар, потери составят 13 млн человек. Большая часть промышленного потенциала лежала в руинах. Война с красными будет выиграна, фактически даже не начавшись, полагала американская разведка. В СССР о таких планах знали и понимали, что на кону стояли жизни десятков миллионов людей.

Jan B.H.A. Vervloedt (photo) Ad Meskens (scan), CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

За короткий срок Главное артуправление (ГАУ) перевело на русский язык всю найденную немецкую документацию. На базе Нордхаузена был воссоздан завод по производству ракет «Фау-2». Также были воссозданы несколько конструкторских бюро, институтов и испытательные стенды. Многих немецких учёных и инженеров не надо было даже уламывать, они с охотой начали работать на советскую сторону. Времена в Германии были голодные, а СССР щедро платил за работу, еще и по специальности.

Советские инженеры и ученые под руководством Сергея Королева по крупицам восстанавливали нацистские ракеты. Менее чем за год удалось собрать семь «Фау-2», из которых четыре были подготовлены к испытательной стрельбе.

Для проведения испытаний «Фау-2» и ее систем советская сторона построила два спецпоезда-лаборатории. Каждый состав был длиной по 68 вагонов. В 1946 году их перегнали в СССР. Вместе с ними был вывезен полный состав восстановленной документации на ракету «Фау-2», 29 ее боевых единиц, собранных в Германии, а также деталей для сборки еще 10 единиц. Не забыли и особо ценных немецких специалистов. Всем им в будущем предстояло работать над первыми образцами советских ракет. Что касается бюро и института в Нордхаузене, то летом 1947 года они прекратили свои работы и были закрыты.

Полигон для пуска

Помимо налаживания производства ракет было необходимо найти место для их испытания. В мае 1946 года Совет министров издает постановление о развитии ракетного вооружения в СССР. Этим решением в стране создавалось несколько особых военных исследовательских центров, спецзаводы, а также полигон для испытаний.

Государственный центральный полигон (ГЦП) в составе Минобороны СССР был предназначен для проведения летных испытаний советских аналогов «Фау-2», а также будущих советских ракет дальнего радиуса действия. Местом испытаний были определены астраханские степи — полигон неподалеку от поселка Капустин Яр был в целом «расчерчен» уже в июне 1947 года. Вскоре за подписью Иосифа Сталина появляется постановление Совета министров о том, что в сентябре — октябре 1947 года там пройдут опытные пуски ракеты А-4, как тогда называли «Фау-2».

В начале октября 1947 года полигон стали готовить к запуску первых собранных в СССР ракет, поставив 16 радиолокаторов, соорудив спецстенды и проложив спецсвязь. Над объектом дежурила авиация, которая обеспечивала не только визуальное подтверждение пуска, но и, по слухам, должна была сбить ракету, если та полетит не по расчетной траектории. Велось постоянное метеонаблюдение.

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За день до пуска ракету еще раз прогнали через разнообразные испытания. Наконец в 10:47 18 октября 1947 года первая советская баллистическая ракета успешно взлетала с полигона под Астраханью. Все находившиеся на стартовой позиции выбежали из укрытий и начали ликовать. К Сергею Королеву подошел начальник полигона генерал Василий Вознюк и поздравил его с успешным пуском: «С днем рождения, Сергей Павлович!» Королев в ответ обнял генерала: «Спасибо, Василий Иванович, такие дела начинаем!»

Стартовавшая ракета набрала высоту в 86 километров и достигла поверхности земли в 274 километрах от места старта с отклонением около 30 километров от цели. Всего за ноябрь 1947 года было проведено 11 тестовых пусков, из которых пять были успешными.