Мобилизация: последние новости на сегодня 18 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 18 октября 2023, в материале «Рамблера».

В РФ создадут рекомендации для реабилитации бойцов СВО с хроническими болезнями

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Рекомендации для процедур восстановления российских солдат с ранениями и ранее развившимися хроническими заболеваниями подготовит рабочая группа при Министерстве здравоохранения России. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин, передает ТАСС.

Уточняется, что группа будет носить межведомственный характер, ее задача — подготовить рекомендации по комплексной реабилитации бывших военнослужащих. В ведомстве считают, что для этого можно использовать опыт и навыки ведущих федеральных национальных исследовательских медицинских центров.

Участников СВО Коми хотят освободить от транспортного налога за 2023 год

Российских военнослужащих, принимающих участие в боях на Украине, хотят освободить от транспортного налога за этот год. Предложение внес заместитель председателя правительства региона и министр финансов Владимир Казаков, пишет RuNews24.

Он указал, что идея инициативы возникла на фоне множественных обращений граждан, которые просили освободить транспортные средства участников специальной военной операции от уплаты налога.

Предлагается увеличить мощность двигателя, попадающего под налоговые льготы, с 150 до 200 лошадиных сил. Послабление при этом будет применяться только к одному из транспортных средств за периоды 2021-2023 годов.

Инвалидам — участникам СВО предложили выдавать ипотеку под один процент

Российским солдатам, которые получили серьезные ранения в ходе специальной военной операции (СВО), предложили выдавать социальное жилье или ввести специальную ипотеку под 1-2%. Об этом пишет «Парламентская газета».

Идею озвучили на заседании круглого стола, посвященного теме реабилитации участников СВО. Депутаты подчеркнули, что бойцы, которые возвращались домой из зоны боевых действий на Украине, вынуждены учиться жить заново. Им требуется психологическая помощь, комплексная реабилитация и оформление различных документов.