Минобороны: над территорией России за ночь были уничтожены 28 украинских БПЛА

Силы ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА над Белгородской, Курской областями и акваторией Чёрного моря.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Чёрного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских БПЛА», — заявили в ведомстве.