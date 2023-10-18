Минобороны: над территорией России за ночь были уничтожены 28 украинских БПЛА
Силы ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА над Белгородской, Курской областями и акваторией Чёрного моря.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Чёрного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских БПЛА», — заявили в ведомстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО были сбиты шесть БПЛА самолётного типа.