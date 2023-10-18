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Минобороны: над территорией России за ночь были уничтожены 28 украинских БПЛА

Силы ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА над Белгородской, Курской областями и акваторией Чёрного моря.

Минобороны: над территорией России за ночь были уничтожены 28 украинских БПЛА
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Чёрного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских БПЛА», — заявили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО были сбиты шесть БПЛА самолётного типа.