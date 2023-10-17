В США сравнили траты на Израиль и Украину

Соединенным Штатам не нужно тратиться на Израиль так, как на Украину. Об этом заявил в интервью Fox News бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман.

По его словам, еврейскому государству «нужна какая-то небольшая помощь — один, два или три миллиарда долларов».

«Конечно, им это нужно. Но это не сравнить с Украиной», — подчеркнул бывший дипломат.

Фридман также напомнил, что США заранее выделяли деньги на финансирование Израиля. В то же время нападение палестинского исламистского движения ХАМАС оказалось беспрецедентным и неожиданным, добавил он.