Минобороны: террористы готовят атаку на пункты дислокации ВС РФ в Сирии

Террористы готовят нападение на мирное население и пункты дислокации российских и сирийских войск в идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"Террористические группировки, действующие в идлибской зоне деэскалации, ведут подготовку к проведению нападений на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск", – цитирует его ТАСС.

По словам замруководителя, террористы также намереваются атаковать объекты гражданской инфраструктуры. Атаки планируются с применением беспилотников и реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия.

Для предотвращения действий террористов будут приняты необходимые меры, сообщил Кулить.