В Министерстве обороны РФ сообщили, что на Купянском направлении подразделения российской группировки войск «Запад» активными действиями при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 13 атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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По данным ведомства, были отражены атаки штурмовиков 14-й, 32-й, 43-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Першотравневое, Орлянское Харьковской области и Сергеевка Луганской народной республики (ЛНР). Кроме того, армейская авиация и тяжелые огнеметные системы нанесли поражение личному составу и технике 68-й егерской бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны Украины в районах Надии ЛНР и Берестового Харьковской области.

Как заявили в Минобороны, противник потерял до 80 военнослужащих, три танка, американский бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На прошлой неделе военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что ВСУ безуспешно предпринимают штурмовые действия на Купянском направлении.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что российские войска в районе города Купянск взяли в котел подразделения ВСУ.