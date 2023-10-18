В Турции призвали отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО

Анкара должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО, заявил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

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«Турция должна немедленно проявить решимость выступить против стратегии расширения НАТО на восток», — цитирует его РИА Новости.

Перинчек назвал выход из НАТО «вопросом жизни и смерти» для Турции.

В июле президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что перед вхождением Швеции в Североатлантический альянс нужно принять Турцию в Евросоюз.