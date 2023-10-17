Минтруд раскрыл процент инвалидов с ампутациями среди участников СВО

Больше половины участников специальной военной операции (СВО), которых признали инвалидами, имеют ампутации. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко, чьи слова приводит РИА Новости.
«Признан инвалидом с ампутацией конечности — это 54 процента от всех освидетельствований... это много, среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет», — пояснил он.
По его словам, 20 у процентов из имеющих инвалидность ампутированы верхние конечности, у 80 процентов — нижние. Он также добавил, что 84 процентам участников спецоперации, которые прошли медико-социальную экспертизу, были рекомендованы технические средства реабилитации.
Ранее президент России Владимир Путин во время визита главы государства в центр поддержки участников специальной военной операции и их семей «Возвращение» пообещал обсудить с правительством ситуацию со средствами реабилитации для ветеранов СВО.