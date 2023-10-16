Семь лет назад погиб Арсен Павлов: кем был «Моторола»

16 октября 2016 года умер Герой Донецкой Народной Республики Арсен Павлов («Моторола»). Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале почтил его память.

Ровно семь лет назад противник совершил теракт в доме, где он жил с семьей, напомнил он. По словам Пушилина, Павлов в числе первых российских добровольцев прибыл в Донбасс и встал на его защиту. Он стал командиром противотанкового специального подразделения «Спарта», указал глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что подразделение «Моторолы» начали называть легендарным.

«Он был одним из тех, кто горел идеей Русского мира, утверждая: «Моя задача – защищать народ, который сделал свой выбор». И стал настоящим всенародным героем, которого любят и чтут. Таким он и останется в нашей памяти», - отметил Пушилин.

Арсений Павлов родился в Ухте 2 февраля 1983 года. Он потерял родителей, когда ему было 15 лет.

В определенный период жизни Павлов стал морским пехотинцем – он служил в 77-ой гвардейской отдельной Московско-Черниговской бригаде, связистом. Там он и получил свой позывной – «Моторола». Затем он отслужил 3 года, после чего решил продолжить военную деятельность. Павлов принимал участие в двух полугодовых командировках в КТО в Чечне, был замкомвзвода.

«Моторола» прибыл в Донбасс в 2014 году.

Правительство Донецкой Народной Республики наградило его Георгиевским крестом, орденом «За воинскую доблесть» и присвоило звание Героя ДНР.