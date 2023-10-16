Стали известны причины приостановки разработки ракеты "Змеевик"

В России приостановили разработку баллистической противокорабельной ракеты "Змеевик" с гиперзвуковым боевым блоком. Об этом пишет еженедельник "Звезда".

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Автор Андрей Союстов напоминает о том, когда впервые узнали о "Змеевике". 12 июля 2022 года заявили о том, что в России создают перспективную противокорабельную ракету с гиперзвуковым боевым оснащением и, судя по всему, работа ведется уже давно. Раскрыли и некоторые детали. Перспективная баллистическая ракета предназначена для поражения крупных надводных целей противника, в первую очередь - авианосцев. По своим характеристикам "Змеевик"должен был быть близок к китайским баллистическим ракетам DF-21D и DF-26.

Но теперь работы заморозили. В статье ссылаются на источник в оборонно-промышленном комплексе, который заявил, что усилия сегодня направлены на совершенствование всего того ракетного оружия, которое уже производится и применяется. И это особенно важно во время спецоперации. При всех потенциальных плюсах "Змеевика", у перспективной баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым оснащением есть большой минус - отсутствует налаженное серийное производство. Те же гиперзвуковые "Кинжал" и "Циркон" уже выпускаются серийно. От госзаказчика разработчику "Змеевика" поступило указание о направлении всех сил на модернизацию и совершенствование вооружения, используемого в специальной военной операции на Украине.