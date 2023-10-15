Сальдо: ВС России нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ в Очакове Николаевской области
Российские военные нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ на военной базе в городе Очаков Николаевской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, нанесен удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области, потери противника составили около 20 боевиков, передает РИА «Новости».
Ранее российские военные поразили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Соколовки Николаевской области.