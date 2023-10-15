ВС России нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ в Очакове

Российские военные нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ на военной базе в городе Очаков Николаевской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо .

По его словам, нанесен удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области, потери противника составили около 20 боевиков, передает РИА «Новости».