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Сальдо: ВС России нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ в Очакове Николаевской области

Российские военные нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ на военной базе в городе Очаков Николаевской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ВС России нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ в Очакове
© РИА Новости

По его словам, нанесен удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области, потери противника составили около 20 боевиков, передает РИА «Новости».

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