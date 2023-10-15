Мобилизация: последние новости на сегодня 15 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 октября 2023, в материале «Рамблера».

Ветеранов СВО привлекли к производству дронов для армии

Ветераны специальной военной операции принимают участие в производстве дронов-камикадзе и других видов беспилотников для армии России, сообщает «Лента.ру».

Вернувшихся с фронта бойцов приглашают на вакансии программистов или сборщиков БПЛА. Кроме дронов-камикадзе, в Народном центре беспилотных систем ведут сборку дронов-разведчиков и дронов-курьеров.

Беспилотные летательные аппараты отправляют на фронт. Они помогают российским бойцам.

Новороссийские десантники продолжают выполнение огневых задач в зоне проведения СВО

Российские войска продолжают наносить огневое поражение противнику на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Министерство обороны РФ.

Разведка получила данные о закреплении украинских солдат в районе н.п. Вербовое. Обнаружение осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата. Благодаря корректировке огня подразделениями беспилотников достигается высокая скорость и точность поражения целей.

Умелые действия личного состава под руководством опытных командиров обеспечивают одновременно высокую степень поражения и безопасность личного состава минометного подразделения.

Боец MMA Минеев рассказал, когда закончится его служба в зоне СВО

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Владимир Минеев заявил, что его военная служба закончится только после окончания специальной военной операции, несмотря на то, что он получил статус депутата Донецкого народного совета, сообщает «Газета.ру».

По словам спортсмена, народные избранники освобождаются от военной службы, однако «такого нет в ДНР, ЛНР, в Запорожье и Херсонской области». Минеев указал, что это связано с тем, что это регионы, где идет режим военного времени.