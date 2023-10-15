В России рассказали о применении Су-57 в зоне СВО

«Обеспечиваем максимальную скрытность от средств ПВО — ни радиолокационные средства стран НАТО, ни вооруженные формирования Украины эти самолеты не обнаружили, в том числе когда даже действовала четверка. Они нанесли высокоточные удары по значимым целям и незамеченными вернулись на базы», — сказал он, добавив, что примерно через месяц в Минобороны России сообщили, что Су-57 отлично показал себя.