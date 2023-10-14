Американских моряков второй раз поздравили фотографией российского флота

Американских моряков второй раз за день поздравили с днем Военно-морских сил США фотографией с изображением российского флота. Публикацию разместил телеканал FOX Baltimore в соцсети X.

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Журналисты поздравили флот с 248-м днем рождения и поблагодарили моряков за службу. Они проиллюстрировали публикацию снимком с кораблями Тихоокеанского флота.

На ошибку обратил внимание обозреватель газеты Politico в сфере обороны Дэвид Браун.

«Это русские», — уточнил он.