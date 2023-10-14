ВКС России ударили по объектам боевиков в Сирии, уничтожены пять ударных беспилотников, а также пять складов с оружием, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Кроме того, уничтожены 10 боевиков, поражены два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований, передает РИА «Новости».

Кулить пояснил, что удар нанесен с целью пресечения попыток боевиков в Идлибской зоне атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением беспилотных летательных аппаратов кустарного производства.

Он добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).