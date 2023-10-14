Нидерланды не отдадут все F-16 Киеву, считает посол

Дипломат предположил, что Нидерланды не отдадут все F-16 Киеву

Власти Нидерландов не смогут передать Украине все имеющиеся в стране в настоящее время истребители F-16, предположил посол России в Гааге Александр Шульгин. Об этом пишет РИА «Новости».

Дипломат пояснил, что Нидерланды стремятся идти «в авангарде усилий ЕС по накачке киевского режима вооружениями».

По его словам, страна зарезервировала в своем бюджете на эти цели €2,5 млрд и выступила с инициативой по созданию международной коалиции по поставкам Киеву истребителей F-16.

Шульгин напомнил, что в ходе визита Владимира Зеленского в Гаагу в конце августа премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности направить Киеву истребители. Вместе с тем, добавил дипломат, глава правительства уклонился от ответа по количеству, качеству самолетов и сроков их отправки.

Армия королевства, уточнил посол, имеет на вооружении 42 воздушных судна. Нидерланды, отметил он, не смогут отдать их все, так как побоятся ослабить потенциал своих ВВС.

Напомним, что Зеленский с февраля 2022 года постоянно проводит переговоры с лидерами западных стран. Он требует предоставить Украине основные боевые танки, БТР, РСЗО, дальнобойные ракеты, подводные лодки, самолеты и другие вооружения.