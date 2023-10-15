Бойцы ВС РФ пресекли деятельность двух украинских ДРГ на Херсонском направлении

Вооруженные силы РФ пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Херсонском направлении. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского Министерства обороны.

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Согласно данным ведомства, украинских диверсантов засекли в районе острова Алешкинский. При этом в ходе сражений отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли до 20 солдат и лишились двух автомобилей.

«На Херсонском направлении пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп», — говорится в заявлении.

14 октября представители Минобороны РФ также сообщили об обнаружении одной украинской ДРГ вблизи острова Алешкинский. В ведомстве уточнили, что российские военные успешно пресекли деятельность диверсантов и вместе с тем уничтожили одну гаубицу «Гиацинт-Б». Кроме того, украинские подразделения лишились трех орудий Д-30.