Армия Израиля заявила о ликвидации еще одного высокопоставленного члена ХАМАС

Израильские военные ликвидировали одного из командиров специального подразделения палестинской радикальной группировки ХАМАС. Об этом говорится в совместном заявлении Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности.

"Согласно разведданным Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности, истребители ЦАХАЛ ликвидировали в секторе [Газа] Билала Аль-Кедру, командира одной из рот спецподразделения ХАМАС "Нухба", который возглавлял террористическую атаку на приграничный кибуц Нирим", - говорится в сообщении.

Также в ЦАХАЛ сообщили что в ходе авиаудара были ликвидированы "другие боевики ХАМАС и радикального палестинского движения "Исламский джихад".

"ЦАХАЛ также нанес удары по оперативным командным центрам, военным соединениям, пусковым установкам, пунктам запуска противотанковых ракет и наблюдательным постам ХАМАС, расположенным в Зайтуне, Джабалии и Хан-Юнисе. Кроме того, были нанесены удары по оперативным командным центрам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад", - отмечается в сообщении армейской пресс-службы.