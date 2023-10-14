Названо число удерживаемых в плену ХАМАС гражданских заложников

Армия обороны Израиля сообщила, что ХАМАС удерживает в плену 120 гражданских заложников. Соответствующая публикация появилась в социальной сети X.

Сообщается, что их удерживают на территории сектора Газа.

До этого ХАМАС предложил обменять взятых в плен израильтян на женщин-заключенных.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.