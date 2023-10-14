Мобилизация: последние новости на сегодня 14 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 14 октября 2023, в материале «Рамблера».

Бойцам СВО доставили новую партию военно-технической помощи из Ростовской области

Новую партию гуманитарной помощи получили бойцы мотострелковой дивизии, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции. Об этом пишет RuNews24.

Солдатам вручили продукты питания, бинокли, тепловизоры, дроны и многое другое. Стоимость доставленного оборудования превысила 3,5 миллиона рублей.

Мастер-классы в поддержку участников СВО проходят в центрах Нижнего Новгорода

Активисты движения «Волонтеры Победы» проводят творческие мастер-классы для семей из Нижнего Новгорода по изготовлению вещей для солдат, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом пишет Pravda.nn.

Уточняется, что активисты изготавливают маскировочные сети, окопные свечи, сухой душ и другие необходимые для армейских нужд вещи. Мастер-классы проводятся в честь Дня отца, который в РФ отмечается 15 октября.

«Очень важно сейчас показать и оказать поддержку мужчинам, которые находятся далеко от дома. К тому же многие из них являются папами, которых с нетерпением домой с победой», – подчеркнули в «Волонтеры Победы».

Свердловчане отправили на СВО два автомобиля и необходимый для бойцов груз

Два УАЗа и необходимые для российских солдат оборудование и вещи подготовили для отправки в зону специальной военной операции жители Березовского городского округа. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на публикацию главы округа Евгения Писцова во «ВКонтакте».

Он уточнил, что грузы уже готовы к передаче.