Российские журналисты попали под обстрел ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС устроило обстрел, под который попала съемочная группа российского телеканала «Звезда» по пути в город Ашкелон (Израиль). Об этом сообщил telegram-канал издания. По его данным, осколок от снаряда пролетел между корреспондентами.

«Съемочная группа „Звезды“ попала под обстрел ХАМАС на въезде в Ашкелон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что журналисты несколько раз выпрыгивали из машины по пути в город, так как начинались обстрелы.

По данным канала, один раз осколок снаряда боевиков ХАМАС чуть не задел съемочную группу. Корреспондент Алексей Дегтярев выложил видео, которое было снято во время обстрела. На записи они с оператором Романом Власовым пытаются скрыться от снарядов, слышны взрывы и свист летящего осколка.