США перебросили истребители на Ближний Восток

Самолеты сейчас находятся в зоне ответственности Центрального командования США, чтобы усилить воздушные операции на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Ранее в восточную часть Средиземного моря прибыл американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой. Также сообщалось, что США могут отправить еще один авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» к побережью Израиля.