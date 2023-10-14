В Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных областях после 01.40 (совпадает с мск).

Ранее "Свободная Пресса" писала, что ВСУ испытывают серьёзные проблемы с пополнением рядов, в плен российской стороне сдаются уже 60 и 70-летние солдаты ВСУ.