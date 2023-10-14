ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из руководителей атаки на Израиль

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу воздушных сил палестинского радикального движения ХАМАС Мерада Абу Мерада, который был одним из руководителей атаки на Израиль. Об этом вооруженные силы заявили в Telegram.

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Уточняется, что удар по оперативному штабу противника был нанесен истребителями.

Кроме того, в израильской армии доложили об уничтожении десятков целей в секторе Газа, а также бойцов элитного подразделения ХАМАС «Нохба». В ЦАХАЛ подчеркнули, что они принимали активное участие в атаке на Израиль 7 октября.