Кирби: КНДР поставила в РФ более тысячи контейнеров с оружием

Пхеньян оказывает России военную помощь, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, не подкрепив свои слова ни единым доказательством.

"За последние недели Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами", - заявил Кирби в ходе спецбрифинга.

При этом никаких доказательств своих слов он не привел. Это стало первым случаем обвинений представителя США в адрес КНДР в поставках оружия России, передает РИА "Новости".