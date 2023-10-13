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Кирби: Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с оружием

Пхеньян оказывает России военную помощь, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, не подкрепив свои слова ни единым доказательством.

Кирби: КНДР поставила в РФ более тысячи контейнеров с оружием
© globallookpress.com

"За последние недели Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами", - заявил Кирби в ходе спецбрифинга.

При этом никаких доказательств своих слов он не привел. Это стало первым случаем обвинений представителя США в адрес КНДР в поставках оружия России, передает РИА "Новости".

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Как ранее сообщала "Свободная Пресса", по словам эксперта по экономическим и политическим вопросам Максима Чиркова, Северная Корея и Россия могут сотрудничать в самых разных направлениях, включая поставки оружия и боеприпасов.