В «Хезболле» заявили о готовности вступить в войну против Израиля

Призывы оставаться в стороне от конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС не остановят «Хезболлу» , организация полностью готова внести свой вклад в боевые действия. Об этом заявил замглава группировки Наим Касем, сообщает Reuters.

«Закулисные звонки нам со стороны великих держав, арабских стран, посланников Организации Объединенных Наций , прямо или косвенно призывающих нас не вмешиваться, не будут иметь никакого эффекта», — сказал он сторонникам движения, собравшимся в Бейруте.

Ранее стало известно, что американская разведка еще в феврале этого года сочла конфликт между Израилем и «Хезболлой» маловероятным. В США считают, что противники заняли позицию «взаимного сдерживания» после заключения соглашения о спорных морских границах в октябре 2022 года.