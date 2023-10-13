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В «Хезболле» намекнули на готовность вступить в войну против Израиля

Призывы оставаться в стороне от конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС не остановят «Хезболлу», организация полностью готова внести свой вклад в боевые действия. Об этом заявил замглава группировки Наим Касем, сообщает Reuters.

В «Хезболле» заявили о готовности вступить в войну против Израиля
© DPA/TACC

«Закулисные звонки нам со стороны великих держав, арабских стран, посланников Организации Объединенных Наций, прямо или косвенно призывающих нас не вмешиваться, не будут иметь никакого эффекта», — сказал он сторонникам движения, собравшимся в Бейруте.

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«Хезболла прекрасно знает свои обязанности. Мы полностью готовы», — уточнил Касем.

Ранее стало известно, что американская разведка еще в феврале этого года сочла конфликт между Израилем и «Хезболлой» маловероятным. В США считают, что противники заняли позицию «взаимного сдерживания» после заключения соглашения о спорных морских границах в октябре 2022 года.

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