На Западе восхитились темпами производства современных танков в России

За полгода российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) может собрать больше современных боевых машин, чем прислали на Украину страны Запада за все время российской спецоперации. Западное издание Army Recognition отметило, что из-за этого любые потери бронетехники на поле боя не чувствительны для РФ.

Издание подчеркивает, что украинское танкостроение в это время стоит на паузе. Основное танковое производство страны, завод имени Малышева в Харькове, с 2009 года выпустило для нужд Вооруженных сил Украины один новый танк. В остальное время завод ремонтирует и восстанавливает старую советскую бронетехнику из собственных запасов и с баз хранения.

«Это сделало Украину полностью зависимой от иностранных поставок, которые стали редкими в последнее время», — подчеркивается в публикации.