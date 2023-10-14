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Палестина отвергла возможность переговоров с Израилем

Никаких оснований для переговоров с Израилем не существует, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. Его цитирует ТАСС.

Палестина отвергла возможность переговоров с Израилем
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«О каких переговорах может быть речь? Сначала нужно остановить убийства, войну, помогать людям, а потом можно посмотреть, есть ли возможности», — сказал дипломат.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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