Запад забил тревогу из-за испытания РФ крылатой ракеты «Буревестник»
Запад встревожился из-за испытаний российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», в которую встроена ядерная установка. Об этом рассказал журналист китайской газеты Paper Тан Цзюнь.
«Поскольку „Буревестник“ обладает мощной способностью по стратегическому сдерживанию, его появление вызвало большое беспокойство в США. Аналогичная реакция была и на других западных территориях», — сказал журналист.
По его мнению, на Западе не ожидали успешного испытания ракеты. «Это деморализует противников России», — подытожил Тан Цзюнь.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов назвал межконтинентальную ракету «Буревестник» «оружием Судного дня», которое не получится остановить. Он уверен, что при установке определенных программ, боеприпас успешно обойдет ПВО.