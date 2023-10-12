Американские истребители прибыли в Израиль

Армия Израиля расширяет военную кампанию по ликвидации боевиков палестинского движения ХАМАС. Для этого США отправили стране реактивные истребители. Об этом сообщают представители Министерства обороны Израиля.

«Пентагон объявил, что некоторые из реактивных истребителей, которым администрация Байдена приказала защищать Израиль и сдерживать дальнейшие атаки, прибыли в регион в четверг», — передает заявление Минобороны Израиля издание The Wall Street Journal.

Также уточняется, что подразделения военной авиации штурмовиков А-10, которые базируются на базе ВВС Дэвис-Монтан, будут размещены на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.