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WSJ: американские истребители прибыли в Израиль

Армия Израиля расширяет военную кампанию по ликвидации боевиков палестинского движения ХАМАС. Для этого США отправили стране реактивные истребители. Об этом сообщают представители Министерства обороны Израиля.

Американские истребители прибыли в Израиль
© globallookpress.com

«Пентагон объявил, что некоторые из реактивных истребителей, которым администрация Байдена приказала защищать Израиль и сдерживать дальнейшие атаки, прибыли в регион в четверг», — передает заявление Минобороны Израиля издание The Wall Street Journal.

Также уточняется, что подразделения военной авиации штурмовиков А-10, которые базируются на базе ВВС Дэвис-Монтан, будут размещены на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

Ранее региональная еврейская община сообщила, что при атаке боевиков ХАМАС в Израиле в числе погибших оказался гражданин России. Им оказался житель Волгограда Дмитрий (Шломо) Решетников. Посольство будет заниматься вопросами организации прибытия близких мужчины на похороны в Израиль.