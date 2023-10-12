Столтенберг анонсировал учения ядерных сил НАТО

НАТО на следующей неделе планирует провести ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Стойкий полдень»), рассказал на брифинге генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он добавил, что маневры блока пройдут в Италии, Хорватии, Средиземном море, пишет РИА «Новости».

«Наши ядерные силы имеют важное значение в сдерживании», — отметил Столтенберг.

Генсек напомнил, что учения проводятся ежегодно, по заранее составленному графику.

Столтенберг заметил, что фундаментальной целью ядерного сдерживания НАТО всегда было сохранение мира. Он уточнил, что учения направлены якобы на обеспечение «безопасного и эффективного» сдерживания.