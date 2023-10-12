Американский патрульный самолет пересек Тайваньский пролив
Самолет Военно-морских сил (ВМС) США P-8A «Посейдон» пересек Тайваньский пролив. Об этом сообщила пресс-служба Седьмого флота США в X.
В ведомстве подчеркнули, что США, действуя в пределах Тайваньского пролива в соответствии с международным правом, поддерживает навигационные права и свободы всех государств.
Отметим, что 13 июля американские патрульные самолеты также пересекли Тайваньский пролив. Китай был недоволен такими действиями США и подчеркивал, что подобные мероприятия ставят под угрозу мир и стабильность в регионе. При этом китайское издание Voachinese указывало, что Пекин обвинил Вашингтон в «публичном раздувании» самого факта прохождения военного самолета через пролив.
Напомним, что ранее сын бывшего президента США Эрик Трамп спрогнозировал, что следующий глобальный конфликт начнется на Тайване. По его мнению, каждое военное противостояние является следствием «слабости» Соединенных Штатов.