Американский патрульный самолет пересек Тайваньский пролив

Самолет Военно-морских сил (ВМС) США P-8A «Посейдон» пересек Тайваньский пролив. Об этом сообщила пресс-служба Седьмого флота США в X.

В ведомстве подчеркнули, что США, действуя в пределах Тайваньского пролива в соответствии с международным правом, поддерживает навигационные права и свободы всех государств.

Отметим, что 13 июля американские патрульные самолеты также пересекли Тайваньский пролив. Китай был недоволен такими действиями США и подчеркивал, что подобные мероприятия ставят под угрозу мир и стабильность в регионе. При этом китайское издание Voachinese указывало, что Пекин обвинил Вашингтон в «публичном раздувании» самого факта прохождения военного самолета через пролив.